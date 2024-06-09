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Сегодня, 21:05

«Северсталь» объявила о подписании контракта с Кручининым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Как сообщал «СЭ», нападающий Алексей Кручинин стал игроком «Северстали».

Об этом объявила пресс-служба череповецкого клуба. 32-летний хоккеист подписал контракт на один сезон.

1 мая Кручинин стал неограниченно свободным агентом после истечения соглашения с «Торпедо».

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 он набрал 24 (14+10) очка в 55 матчах. Перед началом плей-офф хоккеист был отстранен от основного состава «Торпедо».

Ранее в своей карьере Кручинин защищал цвета «Сибири», «Куньлуня», «Салавата Юлаева», «Трактора», СКА, «Локомотива» и «Югры». Всего в КХЛ он провел 518 встреч, забросил 88 шайб и отдал 136 результативных передач.

Источник: ХК «Северсталь»
Алексей Кручинин
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
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