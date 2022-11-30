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Сегодня, 21:28

«Северсталь» подписала пробный контракт с Рожковым и расторгла контракт с Платоновым

Иван Шитик
Корреспондент
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«Северсталь» подписала просмотровый контракт с нападающим Никитой Рожковым, сообщает пресс-служба команды.

В сезоне-2022/23 форвард выступал за «Южный Урал» в «PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути». В 24 играх он набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «-6».

Ранее 22-летний Рожков играл в КХЛ за «Металлург». Всего он провел 44 матча в лиге, набрав 3 (0+3) балла.

Также клуб расторг контракт с нападающим Юрием Платоновым. Контракт с 22-летним нападающим расторгнут по соглашению сторон.

Форвард провел за команду 5 матчей, не набрав очков.

Напомним, «Северсталь» выменяла Платонова у «Металлурга» на денежную компенсацию 31 октября.

Источник: https://severstalclub.ru/
ХК Северсталь
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