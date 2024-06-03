«Северсталь» подпишет контракт с нападающим Кручининым

Как стало известно «СЭ», нападающий Алексей Кручинин в ближайшее время подпишет контракт с «Северсталью».

1 мая 32-летний хоккеист стал неограниченно свободным агентом после истечения соглашения с «Торпедо».

Кручинин перешел в нижегородскую команду летом 2022 года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 он набрал 24 (14+10) очка в 55 матчах. Перед началом плей-офф хоккеист был отстранен от основного состава «Торпедо».

Ранее в своей карьере Кручинин защищал цвета «Сибири», «Куньлуня», «Салавата Юлаева», «Трактора», СКА, «Локомотива» и «Югры». Всего в КХЛ он провел 518 встреч, забросил 88 шайб и отдал 136 результативных передач.