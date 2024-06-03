Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:53

«Северсталь» подпишет контракт с нападающим Кручининым

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Алексей Кручинин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», нападающий Алексей Кручинин в ближайшее время подпишет контракт с «Северсталью».

1 мая 32-летний хоккеист стал неограниченно свободным агентом после истечения соглашения с «Торпедо».

Кручинин перешел в нижегородскую команду летом 2022 года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 он набрал 24 (14+10) очка в 55 матчах. Перед началом плей-офф хоккеист был отстранен от основного состава «Торпедо».

Ранее в своей карьере Кручинин защищал цвета «Сибири», «Куньлуня», «Салавата Юлаева», «Трактора», СКА, «Локомотива» и «Югры». Всего в КХЛ он провел 518 встреч, забросил 88 шайб и отдал 136 результативных передач.

Алексей Кручинин
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
0
Читайте также
Пол Морис вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли
13 российских фигуристов сменили сборную за прошедший месяц
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Кержаков всех удивил, карнавал на столе и тотальное безумие. Что произошло в раздевалке «Зенита» после победы в Кубке России
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Кагарлицкий подписал контракт с «Торпедо»