«Северсталь» продлила контракт с Козыревым и его штабом

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев продолжит работу в клубе, сообщает пресс-служба череповчан.

Новый контракт с 51-летним специалистом рассчитан до окончания сезона-2025/26. Также новые соглашения подписаны с членами его тренерского штаба Евгением Ставровским, Вадимом Хомицким и Виталием Чумичевым.

«Северсталь» в сезоне-2024/25 финишировала на шестом месте в Западной конференции НХЛ. В плей-офф команда Козырева уступила «Спартаку» в первом раунде — 1-4 в серии.

Козырев возглавляет «Северсталь» с 2023 года.