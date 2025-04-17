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17 апреля, 16:31

«Северсталь» продлила контракт с Козыревым и его штабом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев продолжит работу в клубе, сообщает пресс-служба череповчан.

Новый контракт с 51-летним специалистом рассчитан до окончания сезона-2025/26. Также новые соглашения подписаны с членами его тренерского штаба Евгением Ставровским, Вадимом Хомицким и Виталием Чумичевым.

«Северсталь» в сезоне-2024/25 финишировала на шестом месте в Западной конференции НХЛ. В плей-офф команда Козырева уступила «Спартаку» в первом раунде — 1-4 в серии.

Козырев возглавляет «Северсталь» с 2023 года.

Источник: ХК «Северсталь»
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