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Сегодня, 17:11

«Северсталь» разгромила «Сочи» со счетом 7:1

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«Северсталь» в матче на турнире имени Пучкова разгромила «Сочи» со счетом 7:1. Единственную шайбу южане забросили на последней минуте встречи.

В составе череповецкой команды по 3 очка набрали нападающие Даниил Вовченко (2+1) и Даниил Аймурзин (0+3).

Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 1:7 (0:1, 0:5, 1:1)

Голы: Лишка — 1 (Пилипенко, Вовченко), 3:45 — 0:1. Вовченко — 1 (Аймурзин, Денисов), 26:56 — 0:2. Вовченко — 2 (Чуркин), 30:38 — 0:3. Пилипенко — 1 (Аймурзин, Токранов), 31:11 — 0:4. Давыдов — 1 (Ильин, Седов), 32:34 — 0:5. Степанов — 2 (бол., Аймурзин, Токранов), 35:00 — 0:6. Степанов — 3 (Седов, Иванцов), 44:29 — 0:7. Сагадеев — 1 (бол.), 59:32 — 1:7.

Вратари: Третьяк (Тулинов, 32:34, 59:13 — 59:32) — Шугаев.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 21 (4+8+9) — 27 (9+14+4).

Судьи: Кочетов, Сергеев.

21 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

ХК Северсталь
ХК Сочи
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