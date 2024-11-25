«Северсталь» и «Салават Юлаев» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 25 ноября. Игра в Череповце пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Северсталь» — «Салават Юлаев» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. Кроме того, жителям Уфы доступна трансляция на местном телеканале «БСТ» (начало — в 21.20 по местному времени).

Отслеживайте ключевые события игры «Северсталь» — «Салават Юлаев» в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне КХЛ-2024/25 «Северсталь» набрала 34 очка в 28 матчах, предыдущим соперником череповчан был «Ак Барс» (7:5). У «Салавата Юлаева» — 36 очков в 27 играх, позавчера уфимцы уступили «Нефтехимику» (2:4).

Матч «Северсталь» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс