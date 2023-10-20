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Сегодня, 22:14

«Северсталь» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После 19 игр «Северсталь» занимает восьмую строчку в турнирной таблице «Запад», набрав 19 очков. «Салават Юлаев» находится на четвертом месте в восточной конференции (24 очка в 19 играх).

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
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