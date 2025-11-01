«Северсталь» и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Северсталь» и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 1 ноября. Игра пройдет в Ледовом дворце в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Северсталь» — «Шанхай Дрэгонс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

1 ноября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь Шанхай Дрэгонс

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 10 минут до стартового вбрасывания.

«Северсталь» набрала 28 очков в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ, «Шанхай Дрэгонс» провели 19 игр и набрали 23 очка. Предыдущая встреча команд состоялась 26 октября и завершилась победой череповчан со счетом 4:1.

