1 ноября, 21:19

«Шанхай Дрэгонс» обыграл «Северсталь» и прервал 5-матчевую серию поражений

Алина Савинова
1 ноября. «Шанхай Дрэгонс» обыграл «Северсталь» (6:3) в матче КХЛ.
Фото ХК «Шанхай Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» на выезде победил «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:3.

Голы гостей забили Павел Акользин, Остин Вагнер, Никита Попугаев (дубль), Нэйт Сюсиз и Кевин Лабанк, который также записал на свой счет две результативные передачи. У хозяев по 2 (1+1) очка набрали Руслан Абросимов и Илья Квочко, еще одну шайбу забросил Данил Веряев.

«Северсталь» набрала 28 баллов за 22 матчей и сохраняет второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» прервал 5-матчевую серию поражений и с 25 очками после 20 игр вышел на пятую позицию.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
1 ноября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
Шанхай Дрэгонс
1

  • Nord Ostovsky

    Северсталь же лидер Запада вчера был? Как жи так? Отдел хоккея сглазил, как я и говорил))

    01.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Северсталь
    ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
