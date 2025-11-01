«Шанхай Дрэгонс» обыграл «Северсталь» и прервал 5-матчевую серию поражений

«Шанхай Дрэгонс» на выезде победил «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:3.

Голы гостей забили Павел Акользин, Остин Вагнер, Никита Попугаев (дубль), Нэйт Сюсиз и Кевин Лабанк, который также записал на свой счет две результативные передачи. У хозяев по 2 (1+1) очка набрали Руслан Абросимов и Илья Квочко, еще одну шайбу забросил Данил Веряев.

«Северсталь» набрала 28 баллов за 22 матчей и сохраняет второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» прервал 5-матчевую серию поражений и с 25 очками после 20 игр вышел на пятую позицию.