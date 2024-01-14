«Северсталь» — СКА: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» и СКА встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Череповце 14 января и завершилась победой хозяев — 3:2.

Видео лучших моментов матча«Северсталь» — СКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Северсталь» одержала пятую победу подряд в КХЛ. Команда с 57 очками после 50 игр занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. У СКА 68 очков в 51 матче и третья позиция.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».