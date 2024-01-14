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Сегодня, 19:16

«Северсталь» обыграла СКА и одержала пятую победу подряд

Алина Савинова
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«Северсталь» дома обыграла СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

За череповецкую команду голами отметились Никита Коростелев, Егор Степанов и Давид Думбадзе (в пустые ворота). У гостей дубль оформил Арсений Грицюк.

«Северсталь» одержала пятую победу подряд в КХЛ. Команда с 57 очками после 50 игр занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. У СКА 68 очков в 51 матче и третья позиция.

17 января клуб из Череповца отправится в гости к «Трактору». Петербургская команда в этот же день дома сыграет против «Амура».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Коростелев — 18 (Лишка, Абросимов), 17:07 — 1:0. Степанов — 8 (Седов, Скоренов), 17:45 — 2:0. Грицюк — 15 (Глотов, Камалов), 27:35 — 2:1. Думбадзе — 1 (Пилипенко), 59:30 — 3:1. Грицюк — 16 (Швец-Роговой), 59:41 — 3:2.

Вратари: Самойлов — Серебряков.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 22 (7+6+9) — 32 (7+11+14).

Судьи: Белов, Кулаков.

14 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5400 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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КХЛ
ХК Северсталь
ХК СКА
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