СКА одержал четвертую победу подряд, обыграв «Северсталь»

СКА на выезде победил «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

Голы за питерский клуб забили Борна Рендулич, Степан Фальковский, Николай Поляков, Владимир Алистров и Марат Хайруллин. Сергей Толчинский отдал 2 результативные передачи.

У череповецкой команды отличились Данил Аймурзин и Егор Степанов.

СКА одержал четвертую победу подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице «Запада», набрав 34 очка в 30 матчах. «Северсталь» находится на восьмой строчке (31 очко). У команды серия из четырех поражений кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — СКА — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы: Рендулич — 14 (бол., Толчинский), 14:34 — 0:1. Аймурзин — 8 (Пилипенко, Ильин), 19:29 — 1:1. Фальковский — 2 (Чивилев, Толчинский), 28:04 — 1:2. Поляков — 2 (мен., Алистров), 34:52 — 1:3. Алистров — 9 (Сергеев, Галимов), 46:24 — 1:4. Степанов — 6 (Иванцов, Скоренов), 46:40 — 2:4. Хайруллин — 4 (п.в., Поляков, Земченок), 59:16 — 2:5.

Вратари: Шугаев (58:21 — 59:16) — Маттссон.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 17 (5+3+9) — 29 (10+13+6).

Судьи: Беляев, Гофман.

16 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».