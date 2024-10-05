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Сегодня, 19:19

СКА на выезде уступил «Северстали»

Алина Савинова
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СКА проиграл «Северстали» в матче FONBET Чемпионате КХЛ — 3:4. Игра прошла в Череповце.

У хозяев дубли оформили Александр Скоренов и Алексей Кручинин. На счету Скоренова также результативная передача в этой встрече. Шайбы питерской команды забросили Энтони Д'Анджело, Василий Глотов и Сергей Плотников. Арсений Грицюк заработал 2 (0+2) очка.

СКА потерпел пятое поражение в сезоне. Команда из Санкт-Петербурга с 15 очками после 12 игр располагается на третьем месте в турнирной таблице «Запада». «Северсталь» набрала 14 очков за 13 матчей и поднялась на пятую позицию.

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