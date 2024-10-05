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«Северсталь» — СКА: смотреть матч КХЛ онлайн 5 октября

«Северсталь» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Северсталь» и СКА встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 5 октября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце, начало — в 17.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет официальный сайт лиги. Также смотреть трансляцию можно на платформе «Кинопоиск» (по платной подписке).

Кроме того, транслировать встречу в Череповце будет санкт-петербургский телеканал «78» для жителей этого города.

Следить за ключевыми событиями игры «Северсталь» — СКА можно в нашем матч-центре.

«Северсталь» в этом сезоне КХЛ провела 12 матчей и набрала 12 очков, у СКА — 11 матчей и 15 очков.

ХК Северсталь
ХК СКА

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