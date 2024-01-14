Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:30

«Северсталь» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Северсталь» сыграет со СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ 14 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арсений Грицюк (ХК СКА).
Фото ХК СКА
Telegram Дзен

«Северсталь» встретится со СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в воскресенье, 14 января. Игра пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Северсталь» — СКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Санкт-Петербурга трансляция будет доступна на телеканале «78». Начало эфира — 17.00 по местному времени.

В Западной конференции клуб из Череповца набрал 55 очков и занимает 7-е место, команда Романа Ротенберга с 68 баллами располагается на 3-й строчке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК СКА
0
Читайте также
Уехавшие из России фехтовальщики Бида и Лоханов хотят выступать за США на Олимпиаде
Колумбию могут лишить флага на Олимпиаде-2024 в Париже
Дочь Рубинштейна подтвердила смерть поэта
ВС РФ поразили склад авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области
Боец из Бурятии Калашников обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

КХЛ: «Спартак» — «Металлург», «Северсталь» — СКА. Расписание матчей 14 января

Верба, Чмыхов и Колесников дисквалифицированы на одну игру из-за инцидента в начале матча «Амур» — «Авангард»