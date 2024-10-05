«Северсталь» — СКА: видеообзор матча КХЛ

СКА потерпел поражение от «Северстали» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:4. Игра прошла в Череповце.

Видео лучших моментов встречи опубликовано в официальных соцсетях лиги.