«Северсталь» в овертайме обыграла «Сочи»

«Северсталь» в овертайме обыграла «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

Голами в составе команды из Череповца забили Робин Пресс и Даниил Вовченко (в овертайме). За сочинский клуб отметился Дмитрий Уткин.

«Северсталь» занимает девятое место на «Западе», набрав 40 очков в 41 матче. «Сочи» находится на 11-й строчке с 17 очками в 40 играх.

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«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Уткин — 2 (Алтыбармакян), 36:06 — 0:1. Пресс — 7 (Иванцов, Пыленков), 56:38 — 1:1. Вовченко — 12 (бол., Пилипенко, Пыленков), 63:47 — 2:1.

Вратари: Самонов (62:39 — 63:06, 63:12 — 63:37) — Плешков.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (13+11+12+3) — 21 (8+8+5+0).

Судьи: Бондарь, Щенев.

21 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».