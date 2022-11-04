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КХЛ

Сегодня, 19:42

Буллит Абросимова принес «Северстали» победу над «Сочи»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Северсталь» по буллитам обыграла «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4.

Голами в составе череповецкого клуба отметились Робин Пресс, оформивший дубль, Илья Иванцов, Дмитрий Моисеев. Победный буллит на счету форварда Руслана Абросимова.

За сочинский клуб шайбы забросили Дмитрий Завгородний, Никита Феоктистов, Юрий Александров, Никита Попугаев.

«Северсталь» прервала серию из шести поражений подряд. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Запада с 25 очкамив 26 играх. «Сочи» проиграл 11 матч подряд и находится на 11-й строчке, имея на счету 10 очков в 24 играх.

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Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 5:4 Б (1:0, 0:3, 3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Пресс — 4 (бол., Лишка, Иванцов), 19:56 — 1:0. Завгородний — 5 (Николаев), 21:36 — 1:1. Феоктистов — 5 (бол., Морроу, Точицкий), 24:12 — 1:2. Александров — 1 (Точицкий), 33:46 — 1:3. Пресс — 5 (Хлыстов), 50:01 — 2:3. Иванцов — 1 (Морозов, Тимашов), 51:20 — 3:3. Моисеев — 6 (Думбадзе, Гуслистов), 58:49 — 4:3. Попугаев — 6 (Морроу, Стальнов), 59:54 — 4:4.

Победный буллит: Абросимов.

Вратари: Подъяпольский (Шугаев, 24:12, 63:50 — 64:27, 64:32) — Бердин (59:09 — 59:54).

Штраф: 8 — 33.

Броски: 49 (15+11+17+6) — 17 (1+8+8+0).

Судьи: Белов, Шувалов.

4 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сочи
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