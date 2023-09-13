«Северсталь» сыграет с «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024 13 сентября, в среду. Матч пройдет в «Ледовом Дворце» в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Северсталь» — «Сочи» покажут на телеканале КХЛ ТВ и на сайте video.khl.ru. Начало телеэфира — 18.50 мск. Также матч можно посмотреть на сервисах Окко в разделе Спорт по платной подписке и на Кинопоиске (платная подписка). Составы и статистика матча будут доступны в матч-центре «СЭ».

В предыдущей игре «Сочи» в гостях победили «Локомотив» со счетом 5:0. А команда из Череповца обыграла «Нефтехимик» — 5:3.

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