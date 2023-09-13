«Сочи» вырвал победу у «Северстали» в овертайме

Сегодня, 21:24
«Сочи» на выезде одержал победу над «Северсталью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.
У сочинского клуба в основное время дубли оформили Тимур Хафизов и Джесси Грэм. В овертайме отличился Сергей Попов.
За череповецкую команду две шайбы забросил Александр Скоренов и еще по одной — Дмитрий Моисеев и Егор Степанов.
«Сочи» расположился на 5-й позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 6 очков в 6 встречах. «Северсталь» занимает 7-е место (5 очков в 4 играх).
15 сентября «Сочи» дома сыграет с «Сибирью», а клуб из Череповца 16-го числа отправится в гости к «Витязю».
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