«Сочи» вырвал победу у «Северстали» в овертайме

«Сочи» на выезде одержал победу над «Северсталью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

У сочинского клуба в основное время дубли оформили Тимур Хафизов и Джесси Грэм. В овертайме отличился Сергей Попов.

За череповецкую команду две шайбы забросил Александр Скоренов и еще по одной — Дмитрий Моисеев и Егор Степанов.

«Сочи» расположился на 5-й позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 6 очков в 6 встречах. «Северсталь» занимает 7-е место (5 очков в 4 играх).

15 сентября «Сочи» дома сыграет с «Сибирью», а клуб из Череповца 16-го числа отправится в гости к «Витязю».