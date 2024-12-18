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Сегодня, 21:49

«Северсталь» победила «Сочи», Аймурзин сделал три передачи

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«Северсталь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграла «Сочи» (4:2).

Хозяева забросили три шайбы в большинстве, нападающий череповчан Данил Аймурзин сделал три результативные передачи.

«Северсталь» одержала третью победу подряд, «Сочи» потерпел шестое поражение подряд.

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«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Дыбленко — 1 (Аймурзин), 16:20 — 1:0. Коростелев — 13 (бол., Пилипенко, Аймурзин), 27:51 — 2:0. Пилипенко — 16 (бол., Буренов), 28:48 — 3:0. Никонов — 3 (буллит), 43:01 — 3:1. Лишка — 5 (бол., Коростелев, Аймурзин), 48:11 — 4:1. Венгрыжановский — 8 (Манухов, Попов), 49:00 — 4:2.

Вратари: Шостак — Иванов (Волохин, 28:48).

Штраф: 0 — 14.

Броски: 35 (12+11+12) — 15 (6+5+4).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

18 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3695 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
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