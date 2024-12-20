«Сочи» проиграл «Северстали» и продлил серию поражений до 7

Сегодня, 22:00
«Северсталь» победила «Сочи» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе череповецкой команды шайбы забросили Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин. У гостей отличился Тимур Хафизов.
Серия поражений сочинцев достигла 7 игр.
После 36 матчей «Северсталь» занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 44 очка. «Сочи» -на последнем, 11-м месте с 25 баллами.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Пилипенко — 17 (бол., Коростелев), 11:53 — 1:0. Аймурзин — 16, 19:54 — 2:0. Хафизов — 13 (бол., И. Федотов, Никонов), 58:53 — 2:1.
Вратари: Шостак — Волохин.
Штраф: 12 — 11.
Броски: 33 (11+15+7) — 27 (6+5+16).
Судьи: Оскирко, Спирин.
20 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец»