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Сегодня, 19:12

«Сочи» уступил «Северстали» всухую и потерпел 12-е поражение подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Северсталь» дома победила «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

У хозяев забросили Кирилл Пилипенко, Михаил Ильин и Никита Коростелев.

«Северсталь» занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ с 53 очками в 48 матчах.

«Сочи» идет на последней, 11-й строчке с 34 очками в 49 играх. Команда потерпела 12-е поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Пилипенко — 25 (бол., Коростелев, Лишка), 39:17 — 1:0. Ильин — 9 (Аймурзин, Пилипенко), 48:11 — 2:0. Коростелев — 16 (Скоренов, Иванцов), 59:42 — 3:0.

Вратари: Самойлов — Бердин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 44 (13+22+9) — 18 (6+4+8).

Судьи: Бирин, Морозов.

7 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5195 зрителей

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сочи
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