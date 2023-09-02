«Северсталь» дома одержала победу над «Сочи»

Сегодня, 19:12
«Северсталь» на своем льду обыграла «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:3.
Победу череповецкой команде принесли голы Егора Степанова, Андрея Чуркина, Никиты Рожкова, Адама Лишки и дубль Кирилла Пилипенко. У клуба из Сочи по шайбе забросили Амир Гараев и Борна Рендулич.
После этой игры «Северсталь» возглавила турнирную таблицу Западной конференции, набрав 2 очка. «Сочи» расположился на 10-й строчке (0).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» — 6:3 (0:1, 3:1, 3:1)
Голы: Гараев — 1 (бол., Николаев, Сагадеев), 8:37 — 0:1. Пилипенко — 1 (Седов, Аймурзин), 25:28 — 1:1. Пилипенко — 2 (Давыдов, Седов), 27:49 — 2:1. Рендулич — 1 (Грэм, Петьков), 32:27 — 2:2. Степанов — 1 (бол., Иванцов, Аймурзин), 35:21 — 3:2. Чуркин — 1 (Абросимов, Лишка), 41:56 — 4:2. Рожков — 1 (Давыдов, Абросимов), 52:06 — 5:2. Грэм — 1 (Арт.А. Волков), 55:58 — 5:3. Лишка — 1 (п.в.), 58:05 — 6:3.
Вратари: Шостак — Бердин (56:38 — 58:05).
Штраф: 13 — 13.
Броски: 30 (8+11+11) — 30 (9+11+10).
Судьи: Акузовский, Ромасько.
2 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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