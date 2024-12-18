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Сегодня, 17:45

«Северсталь» — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Северсталь» и «Сочи» сойдутся в чемпионате КХЛ 18 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Северсталь», Telegram
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«Северсталь» и «Сочи» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 18 декабря. Матч пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча КХЛ пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также смотреть игру можно на канале «КХЛ» и сайте лиги.

Изучать ключевые события и результат игры «Северсталь» — «Сочи» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Перед паузой на Кубок Первого канала в регулярном чемпионате «Северсталь» 8 декабря выиграла у «Трактора» (2:1), а «Сочи» уступил «Куньлуню» (3:5).

Матч «Северсталь» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сочи
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