Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:45

«Северсталь» — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Северсталь» сыграет с «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ 20 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Илья Федотов (ХК «Сочи»).
Фото ХК «Сочи»
Telegram Дзен

«Северсталь» примет «Сочи» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 20 декабря. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Северсталь» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Команда из Череповца в 35-ти играх набрала 42 очка и занимает шестое место в Западной конференции. Сочинский клуб в 34-х матчах имеет 25 очков и располагается на 11-й строчке на Западе.

Матч «Северсталь» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сочи
Читайте также
Фицо пригрозил Украине конфликтом при прекращении транзита газа
Власти Курской области сообщили о массированном ракетном обстреле Рыльска
ЕС планировал наложить санкции на два клуба РПЛ
Ключевая ставка сохраняется высокой. Ответы на главные вопросы
Украинец Забарный может стать одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Сегодня
Вчера
Неделя