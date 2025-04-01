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1 апреля, 17:15

«Северсталь» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Северсталь» и «Спартак» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Северсталь», Telegram
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«Северсталь» и «Спартак» встретятся в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина во вторник, 1 апреля. Игра пройдет в Ледовом творце в Череповце, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Северстали» и «Спартака» показывают онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ».

С основными событиями и результатом игры «Северсталь» — «Спартак» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Спартак» занял третье место в Западной конференции с 87 очкам, а «Северсталь» — шестое с 83 очками. Команды играют серию до четырех побед, после трех матчей первого раунда Кубка Гагарина счет 3-0 в пользу спартаковцев.

Матч «Северсталь» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
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