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Сегодня, 19:13

«Северсталь» дома обыграла «Спартак»

Даниил Аршавский
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«Северсталь» на своем льду переиграла «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:3.

За череповецкую команду шайбы забросили Данил Аймурзин, Иван Подшивалов, Владимир Грудинин, Михаил Котляревский и Кирилл Пилипенко.

В составе «Спартака» голами отличились Павел Порядин, Николай Голдобин и Андрей Локтионов.

«Северсталь» набрала 52 очка в 42 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции, «Спартак» идет 3-м с 55 баллами за 40 встреч.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

Голы: Аймурзин — 23 (бол., Пилипенко, Буренов), 3:34 — 1:0. Подшивалов — 5 (Думбадзе, Т. Давыдов), 5:31 — 2:0. Грудинин — 2 (Чебыкин, Муханов), 14:35 — 3:0. Порядин — 18 (буллит), 22:22 — 3:1. Котляревский — 10 (бол., Буренов, Пилипенко), 27:53 — 4:1. Голдобин — 9 (Беляев), 38:50 — 4:2. Локтионов — 11 (Вишневский, Орлов), 57:23 — 4:3. Пилипенко — 19 (п.в., Котляревский, Грудинин), 59:53 — 5:3.

Вратари: Шостак — Николаев (55:57 — 57:23, 58:23 — 59:56).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 41 (18+12+11) — 29 (7+13+9).

Судьи: Дударов, Сидоренко.

6 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

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ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
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