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1 апреля, 21:57

«Северсталь» впервые выиграла у «Спартака» и избежала поражения всухую в серии

Фото ХК «Северсталь»
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«Северсталь» дома обыграла «Спартак» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина — 5:2.

У хозяев дважды забил Илья Иванцов, по одному голу у Давида Думбадзе, Александра Скоренова и Ивана Подшивалова. У гостей отличились Даниил Орлов и Михаил Мальцев.

«Северсталь» одержала первую победу над «Спартаком» в этом розыгрыше плей-офф КХЛ. Красно-белые ведут в серии со счетом 3-1.

Следующий матч между командами пройдет в Москве 3 апреля. «Спартак» в случае победы выйдет в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. «Запад»

«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Голы: Орлов — 1 (Ружичка, Мальцев), 4:11 — 0:1. Иванцов — 1 (Скоренов, Чуркин), 23:43 — 1:1. Думбадзе — 1 (Подшивалов), 25:57 — 2:1. Скоренов — 2 (Иванцов), 37:11 — 3:1. Подшивалов — 1 (Думбадзе), 40:31 — 4:1. Мальцев — 1 (Ружичка), 44:03 — 4:2. Иванцов — 2 (п.в., Скоренов), 59:21 — 5:2.

Нереализованный буллит: Иванцов (Северсталь), 41:20 (Вратарь).

Вратари: Самойлов — Загидулин (57:01 — 59:02, 59:11 — 59:21).

Штраф: 17 — 12.

Броски: 34 (6+20+8) — 34 (12+8+14).

Судьи: Акузовский, Сидоренко.

1 апреля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5294 зрителя.

Счет в серии: 1-3

65
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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