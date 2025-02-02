«Северсталь» и «Спартак» сойдутся в чемпионате КХЛ 2 февраля

«Северсталь» и «Спартак» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 февраля. Матч пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Изучать ключевые события и результат игры «Северсталь» — «Спартак» можно в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Северсталь» провела 51 матч и набрал 65 очков, в предыдущем матче череповчане уступили ЦСКА (1:6, на выезде). У «Спартака» — 49 игр и 65 очков, в четверг красно-белые уступили СКА (3:4 Б, дома).