Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:45

«Северсталь» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Северсталь» и «Спартак» встретятся в чемпионате КХЛ 6 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Северсталь», Telegram
Telegram Дзен

«Северсталь» и «Спартак» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 6 января. Матч пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце, начало — в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Северсталь» — «Спартак» в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Северсталь» провела 41 матч и набрала 50 очков, в предыдущем матче соперником череповчан было московское «Динамо» (2:7). У «Спартака» — 39 игр и 55 очков, в предыдущем матче 29 декабря красно-белые обыграли «Витязь» (4:2).

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Медведев раскритиковал заявление Зеленского о презрении к русскому народу
«МЮ» очнулся и навязал плотный бой «Ливерпулю». Веселые 2:2 на «Энфилде»
Алиев заявил о требовании Баку наказать виновных в крушении самолета AZAL в Казахстане
«Спартак» вернет Промеса, ЦСКА замахнулся на 20-миллионного игрока. Трансферные слухи РПЛ
На сайте Australian Open не указали национальность российских и белорусских теннисистов
Эксперт рассказал о введении трех диапазонов потребления электричества
Сегодня
Вчера
Неделя