«Северсталь» и «Спартак» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 6 января. Матч пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце, начало — в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Северсталь» — «Спартак» в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Северсталь» провела 41 матч и набрала 50 очков, в предыдущем матче соперником череповчан было московское «Динамо» (2:7). У «Спартака» — 39 игр и 55 очков, в предыдущем матче 29 декабря красно-белые обыграли «Витязь» (4:2).