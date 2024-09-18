«Северсталь» победила «Торпедо», Лишка сделал три голевых паса

«Северсталь» дома обыграла «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.

У хозяев ассистентский хет-трик оформил Адам Лишка, по два очка набрали Кирилл Пилипенко и Джозеф Душак. У гостей по две шайбы забросили Михаил Абрамов и Никита Артамонов.

«Северсталь» набрала 10 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. У «Торпедо» — 5 очков и 8-я строчка «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 (1:1, 2:1, 2:2)

Голы: Артамонов — 2 (Виноградов, Бокун), 7:06 — 0:1. Грудинин — 1 (Лишка), 14:37 — 1:1. Коростелев — 4, 20:34 — 2:1. Абрамов — 1, 25:23 — 2:2. Аймурзин — 4 (бол., Лишка, Душак), 36:42 — 3:2. Душак — 1 (бол., Пилипенко, Лишка), 43:00 — 4:2. Артамонов — 3 (Почивалов), 44:15 — 4:3. Абрамов — 2 (Силаев), 49:24 — 4:4. Пилипенко — 6 (Ильин), 57:31 — 5:4.

Вратари: Шостак — Бочаров (58:31).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 41 (15+15+11) — 21 (8+8+5).

Судьи: Сергеев, Юдаков.

18 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4690 зрителей.