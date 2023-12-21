Гол и передача Артамонова принесли «Торпедо» победу над «Северсталью»

Сегодня, 21:10
«Торпедо» на выезде одержало победу над «Северсталью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
По одной шайбе за нижегородцев забросили Владислав Фирстов, Никита Артамонов и Денис Ян. Артамонов также отдал голевую передачу.
За хозяев отличился Глеб Иванов.
«Торпедо» (53 очка) после 42 матчей занимает четвертое место в Западной конференции. «Северсталь» (43) после 41 игры идет седьмой на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Голы: Фирстов — 13 (Артамонов, Варлаков), 5:00 — 0:1. Иванов — 1 (Ильин, Пилипенко), 17:04 — 1:1. Артамонов — 5 (Летунов), 33:19 — 1:2. Ян — 7 (Ли, Орлов), 34:38 — 1:3.
Вратари: Шугаев (57:28) — Кульбаков.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 24 (3+10+11) — 15 (7+6+2).
Судьи: Раминг, Сидоренко.
21 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец«.