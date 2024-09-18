«Северсталь» сыграет с «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в среду, 18 сентября. Игра пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Северсталь» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажет телеканал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Начало эфира — в 18.50 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Клуб из Череповца с восемью баллами идет на третьей строчке Запада. Команда Игоря Ларионова набрала пять очков и занимает восьмое место в Западной конференции.

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