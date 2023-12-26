«Трактор» обыграл «Северсталь», Ткачев и Шабанов набрали по 3 очка

«Трактор» на выезде обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:3.

Дубль у гостей оформил Альберт Яруллин. По 3 (1+2) очка набрали Владимир Ткачев и Максим Шабанов. У «Северстали» голы забили Тимофей Давыдов, Александр Скоренов и Данил Аймурзин.

«Трактор» набрал 53 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Северстали» — 45 очков и 7-я строчка таблицы «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Голы: Яруллин — 4 (Ткачев, Шабанов), 10:45 — 0:1. Шабанов — 18 (Ткачев, Юртайкин), 26:30 — 0:2. Скоренов — 15 (мен., Иванцов), 38:52 — 1:2. Ткачев — 10 (Шабанов), 40:44 — 1:3. Давыдов — 2 (Аймурзин, Иванов), 46:04 — 2:3. Яруллин — 5 (Сошников, Бурдасов), 47:28 — 2:4. Робинсон — 7 (Кравцов), 48:22 — 2:5. Аймурзин — 10 (бол., Пилипенко, Лишка), 58:59 — 3:5.

Вратари: Шугаев (Самойлов, 48:54, 59:18) — Фукале.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (7+15+10) — 27 (6+6+15).

Судьи: Беляев, Овчинников.

26 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».