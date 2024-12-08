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Сегодня, 19:14

«Трактор» на выезде уступил «Северстали»

Алина Савинова
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«Северсталь» обыграла «Трактор» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У череповецкой команды по голу забили Алексей Кручинин и Данил Аймурзин. Единственный гол челябинцев на счету Григория Дронова.

«Северсталь» набрала 40 очков в 34 играх и располагается на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» продолжает лидировать на «Востоке». На счету команды 48 очков после 35 матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Кручинин — 4 (Скоренов, Иванцов), 6:32 — 1:0. Аймурзин — 15 (Дыбленко, Пилипенко), 35:32 — 2:0. Дронов — 5 (Попов, Сикьюра), 38:28 — 2:1.

Вратари: Самойлов — Фукале (57:48).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (10+15+7) — 30 (11+13+6).

Судьи: Белов, Оскирко.

8 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5536 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Трактор
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