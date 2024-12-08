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Сегодня, 14:45

«Северсталь» — «Трактор»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Северсталь» и «Трактор» встретятся в чемпионате КХЛ 8 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Северсталь», Telegram
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«Северсталь» и «Трактор» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 8 декабря. Матч пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Игру «Северсталь» — «Трактор» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ», официальном сайте лиги и челябинском канале «ОТВ» (начало — в 18.50 по местному времени).

Ключевые события и результат игры «Северсталь» — «Трактор» изучайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2024/25 «Северсталь» провела 33 игры и набрала 38 очков, предыдущим соперником череповчан был «Барыс» (5:3). У «Трактора» — 34 игры и 48 очков, в четверг челябинцы победили «Автомобилист» (3:1).

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Трактор
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