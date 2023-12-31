«Северсталь» выразила соболезнования в связи с гибелью юных хоккеистов в ДТП

«Северсталь» выразила соболезнования в связи гибелью юных хоккеистов в ДТП.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Лебедева Максима и Потапова Артема — юных хоккеистов команды «Чайка» (рп Шексна)», — говорится в заявлении клуба.

Авария произошла возле села Яганово в Череповецком районе. 41-летний водитель автомобиля Ford S-Max не справился с управлением и столкнулся со встречным большегрузом Scania. Сам мужчина и двое хоккеистов скончались на месте происшествия. Одному игроку было 12 лет, другому — 13.

Сотрудники региональной прокуратуры будут выяснять обстоятельства аварии.