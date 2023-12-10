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Сегодня, 21:41

Шабанов: «Каждый игрок хочет попробовать себя в НХЛ, но у меня контракт с «Трактором»

Алина Савинова
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Нападающий «Трактора» и Дивизиона Харламова Максим Шабанов поделился эмоциями от участия в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

— Безусловно, приятно было находиться здесь. Остались хорошие впечатления и позитивные эмоции. Все было круто, дальше готовимся к сезону, — приводит «РБ Спорт» слова Шабанова.

— Для вас это самое яркое впечатление в карьере?

— Пока еще нет, самое яркое событие — это выиграть Кубок Гагарина.

— Ваши агенты сообщили об интересе к вам со стороны клубов НХЛ.

— У меня контракт с «Трактором», и я полностью нацелен на то, чтобы его отработать.

— В будущем хотели бы попробовать свои силы в НХЛ?

— Каждый игрок, кого ни спросить, хочет попробовать себя в НХЛ, лучшей лиге. Поживем — увидим, что дальше будет.

ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2023 проходил с 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге. Победу одержал Дивизион Харламова, который в финале обыграл Дивизион Тарасова (8:7 Б). Третье место заняла сборная Боброва.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-shabanov-kazhdy-j-igrok-hochet-poprobovat-sebya-v-nhl-no-u-menya-kontrakt-s-traktorom/
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