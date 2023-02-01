0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 03:49

Шабанов считает, что в этом сезоне удача не на стороне «Трактора»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Остались позитивные эмоции, — цитирует «РБ Спорт» Шабанова. — Хорошо, что удалось переломить ситуацию и выиграть после неудачных матчей. Сейчас надо зацепиться за эту игру, двигаться дальше и побеждать.

— После 0:6 в Казани был разговор в коллективе?

— Это все останется в раздевалке. Все ребята понимают ответственность. Просто вышли, показали свою игру и победили.

— Почему «Трактор» один матч проводит хорошо, а несколько следующих обычно проваливает?

— Такой сезон, что удача не нашей стороне. Но никто не сдается, все работают, переламывают ситуацию. В команде хорошая атмосфера. Все понимают, что надо попадать в плей-офф. Надо выигрывать каждый матч — и все будет хорошо. Настрой всегда на победу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-shabanov-v-traktore-nikto-ne-sdaetsya-vse-ponimayut-chto-nado-popadat-v-plej-off/
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
0
Читайте также
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мичков: «С удовольствием сыграю за «Капитан» в МХЛ»

Мичков после победы над «Спартаком» рассказал об атмосфере в «Сочи»