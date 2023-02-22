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Сегодня, 10:15

Шалдыбин: «Два месяца летних сборов — это прошлый век»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Ассистент главного тренера «Сибири» Евгений Шалдыбин, отвечающий за физподготовку новосибирской команды, рассказал о своем отношении к двухмесячным сборам.

— Не так давно тренер «Торпедо» по физподготовке Филипп Арзамасов запустил дискуссию относительно того, что двухмесячные сборы — это прошлый век и фикция, на которой нельзя проехать весь сезон.

— Полностью согласен. За два месяца можно набрать и потерять форму. Те нагрузки, которые давались раньше — эти постоянные бега, непонятные штанги, прыжки через барьеры, это же ужас! Это реально несло травматизм! Сейчас все идет к тому, чтобы как раз минимизировать его. Можно набрать форму и другими способами. Теперь многое поменялось. Многие ребята нанимают себе тренеров и тренируются сами.

Невозможно за два месяца заложить фундамент на десять месяцев вперед. Это нереально! Самое оптимальное — вести команду в течение всего сезона, правильно поддерживая физическое состояние. Самая лучшая тренировка — это игра. Поэтому два месяца сборов — это прошлый век.

— Вы отказались от спартанских нагрузок в паузы? Раньше запрячь команду в перерыв на Евротур было распространенным явлением.

— В России еще остались специалисты, которые этим пользуются. Они пытаются выехать на так называемой суперкомпенсации. Сейчас ведь даже пауз как таковых нет. Да, был единственный перерыв в декабре, в который мы чуть-чуть поработали. Но это было без каких-либо переусердствований. Ты ведь понимаешь, что 68 игр — просто сумасшедший график. И при нем твоя задача — быстро и правильно восстановить команду.

Евгений Шалдыбин. «В Америке после тренировки местные ехали в стрип-клуб на обед». Мощные истории от тренера «Сибири»

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