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Сегодня, 17:55

Шалунов дисквалифицирован на два матча

Камила Абдурахманова
Максим Шалунов.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов дисквалифицирован на два матча, сообщает пресс-служба КХЛ.

Шалунов получил 5-минутный штраф в третьем периоде матча FONBET чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:1).

Шалунов после вбрасывания клюшкой ударил форварда бело-голубых Артема Ильенко, который не смог самостоятельно покинуть лед.

Первоначально в этом эпизоде ярославцы забросили третью шайбу, но после видеопросмотра момента арбитры отменили взятие ворот и наложили большой штраф на Шалунова.

Источник: КХЛ
5
Артем Ильенко
Максим Шалунов
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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