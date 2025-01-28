Шалунов дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов дисквалифицирован на два матча, сообщает пресс-служба КХЛ.

Шалунов получил 5-минутный штраф в третьем периоде матча FONBET чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:1).

Шалунов после вбрасывания клюшкой ударил форварда бело-голубых Артема Ильенко, который не смог самостоятельно покинуть лед.

Первоначально в этом эпизоде ярославцы забросили третью шайбу, но после видеопросмотра момента арбитры отменили взятие ворот и наложили большой штраф на Шалунова.