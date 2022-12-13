Шалунов заявил, что старается грамотнее действовать на льду и не обращает внимание на статистику

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов рассказал о сложностях в адаптации после перехода в клуб из ЦСКА.

«Совпало много факторов: я оказался без нормальной предсезонной подготовки, приехал в новую команду. Слава богу, ситуация нормализовалась. Теперь все так, как и должно быть. И надо цепляться за это. Стараюсь не обращать внимания на личную статистику. Нужно просто в каждом матче помогать команде своими правильными действиями, благодаря которым приходят и голы, и результативные передачи. В первую очередь настраиваю себя на это: быть внимательнее, грамотнее действовать на льду», — приводит слова Шалунова RT.

В нынешнем сезоне 29-летний россиянин провел за «Локомотив» 35 матчей и набрал 25 очков (15+10).