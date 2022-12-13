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Сегодня, 14:19

Шалунов заявил, что старается грамотнее действовать на льду и не обращает внимание на статистику

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов рассказал о сложностях в адаптации после перехода в клуб из ЦСКА.

«Совпало много факторов: я оказался без нормальной предсезонной подготовки, приехал в новую команду. Слава богу, ситуация нормализовалась. Теперь все так, как и должно быть. И надо цепляться за это. Стараюсь не обращать внимания на личную статистику. Нужно просто в каждом матче помогать команде своими правильными действиями, благодаря которым приходят и голы, и результативные передачи. В первую очередь настраиваю себя на это: быть внимательнее, грамотнее действовать на льду», — приводит слова Шалунова RT.

В нынешнем сезоне 29-летний россиянин провел за «Локомотив» 35 матчей и набрал 25 очков (15+10).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1085517-shalunov-rezultat-perehod-hokkei
Максим Шалунов
Хоккей
ХК Локомотив (Ярославль)
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