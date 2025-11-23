Видео
Сегодня, 14:35

«Шанхай Дрэгонс» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Шанхай Дрэгонс» и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Шанхай Дрэгонс» и «Ак Барс» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 23 ноября.
Фото ХК «Шанхай Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» и «Ак Барс» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 23 ноября. Матч пройдет на льду «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 17:00. СКА Арена (Санкт-Петербург)
Шанхай Дрэгонс
Ак Барс

Следить за ключевыми событиями игры «Шанхай Дрэгонс» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Казани трансляцию можно смотреть на телеканале «ТНВ-Татарстан».

Драконы набрали 32 очка в 27 матчах и занимают шестое место в Западной конференции. Команда из Казани с 38 очками в 29 играх располагается на второй строчке «Востока».

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
