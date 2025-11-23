«Ак Барс» по буллитам победил «Шанхай Дрэгонс»

Сегодня, 19:18
«Ак Барс» в гостях переиграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
Победный буллит реализовал Александр Барабанов, который также отличился голом в основное время. Еще одну шайбу казанцев забросил Артем Галимов.
У хозяев по разу забили Остин Вагнер и Райли Сатер.
«Ак Барс» (40 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» (33) идет шестым на «Западе».
Паснаход
какой же ты наивный чудак без царя в голове неадекватный
23.11.2025
Давлет Нурпиисов
Ак Барс идет спокойно и качественно к кубку. Думаю, этот чемп.сложится удачно
23.11.2025