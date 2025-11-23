Видео
Сегодня, 19:18

«Ак Барс» по буллитам победил «Шанхай Дрэгонс»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ак Барс» в гостях переиграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит реализовал Александр Барабанов, который также отличился голом в основное время. Еще одну шайбу казанцев забросил Артем Галимов.

У хозяев по разу забили Остин Вагнер и Райли Сатер.

«Ак Барс» (40 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» (33) идет шестым на «Западе».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 17:00. СКА Арена (Санкт-Петербург)
Шанхай Дрэгонс
Ак Барс

2

  • Паснаход

    какой же ты наивный чудак без царя в голове неадекватный

    23.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Ак Барс идет спокойно и качественно к кубку. Думаю, этот чемп.сложится удачно

    23.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Ак Барс
    ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
