«Ак Барс» по буллитам победил «Шанхай Дрэгонс»

«Ак Барс» в гостях переиграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит реализовал Александр Барабанов, который также отличился голом в основное время. Еще одну шайбу казанцев забросил Артем Галимов.

У хозяев по разу забили Остин Вагнер и Райли Сатер.

«Ак Барс» (40 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» (33) идет шестым на «Западе».