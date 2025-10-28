Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

28 октября, 21:41

Московское «Динамо» нанесло «Шанхай Дрэгонс» пятое поражение подряд

Алина Савинова

Московское «Динамо» на выезде победило «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.

У бело-голубых дубль оформил Артем Ильенко, еще по голу забили Дилан Сикура, Артем Швец-Роговой и Седрик Пакетт. На счету Максима Джиошвили две результативные передачи. Одну шайбу хозяев отыграл Остин Вагнер.

В начале третьего периода форвард московской команды Максим Комтуа получил дисциплинарный штраф до конца игры за отброс шайбы.

«Шанхай Дрэгонс» потерпел пятое поражение подряд и с 23 очками опустился на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (23 балла) располагается на восьмой строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
28 октября, 19:30. СКА Арена (Санкт-Петербург)
Шанхай Дрэгонс
Динамо М
11

  • Andrey Sakharov

    Но хужей всех Игнат.

    28.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Александр, Динамо на седьмой строчке! И это безо всяких доп показателей. А не на 8-ом как написала журналистка. Я об этом. А так да, у Динамо меньше побед в основное время, чем у соперников.

    28.10.2025

  • Александр Максаков

    Даже я порой не могу понять начисление очков . Все дело в том у Динамо побед меньше , чем у Спартака , Торпедо , Минска . Мы больше выигрывали в овертайме и по булитам ..

    28.10.2025

  • Andrey Sakharov

    С победой. Не Локо, но соперник непростой

    28.10.2025

  • ёzhic8

    Матрасы ублюдки 20 минут за то что не дал шайбочку потрогать

    28.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Алина Савинова, Динамо не на восьмой строчке. Вы хотя бы таблицу посмотрите. Это сейчас конечно не так важно. Но все же, если информацию пишите, то проверяйте ее.

    28.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Всех Динамовцев с победой. Уже более менее по сравнению со стартом.

    28.10.2025

  • Alexey Tarasov

    Динамовцев с Победой. Очень Уверенно

    28.10.2025

  • .Алексей.

    Болельщиков Динамо с победой.

    28.10.2025

  • baruv

    Динамовцы постепенно занимают свое место. Вратарь на месте. Комтуа тоже)

    28.10.2025

  • Александр Максаков

    Молодцы всех с побеДой ! . Вроде настрой , желание , появилось ! ! ! . Ура , Виват , Браво Бис ! .

    28.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    КХЛ
    ХК Динамо (Москва)
    ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
    Читайте также
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя