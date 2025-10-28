Московское «Динамо» нанесло «Шанхай Дрэгонс» пятое поражение подряд

28 октября, 21:41
Московское «Динамо» на выезде победило «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.
У бело-голубых дубль оформил Артем Ильенко, еще по голу забили Дилан Сикура, Артем Швец-Роговой и Седрик Пакетт. На счету Максима Джиошвили две результативные передачи. Одну шайбу хозяев отыграл Остин Вагнер.
В начале третьего периода форвард московской команды Максим Комтуа получил дисциплинарный штраф до конца игры за отброс шайбы.
«Шанхай Дрэгонс» потерпел пятое поражение подряд и с 23 очками опустился на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (23 балла) располагается на восьмой строчке.
Andrey Sakharov
Но хужей всех Игнат.
28.10.2025
Футболист Сапогов
Александр, Динамо на седьмой строчке! И это безо всяких доп показателей. А не на 8-ом как написала журналистка. Я об этом. А так да, у Динамо меньше побед в основное время, чем у соперников.
28.10.2025
Александр Максаков
Даже я порой не могу понять начисление очков . Все дело в том у Динамо побед меньше , чем у Спартака , Торпедо , Минска . Мы больше выигрывали в овертайме и по булитам ..
28.10.2025
Andrey Sakharov
С победой. Не Локо, но соперник непростой
28.10.2025
ёzhic8
Матрасы ублюдки 20 минут за то что не дал шайбочку потрогать
28.10.2025
Футболист Сапогов
Алина Савинова, Динамо не на восьмой строчке. Вы хотя бы таблицу посмотрите. Это сейчас конечно не так важно. Но все же, если информацию пишите, то проверяйте ее.
28.10.2025
Футболист Сапогов
Всех Динамовцев с победой. Уже более менее по сравнению со стартом.
28.10.2025
Alexey Tarasov
Динамовцев с Победой. Очень Уверенно
28.10.2025
.Алексей.
Болельщиков Динамо с победой.
28.10.2025
baruv
Динамовцы постепенно занимают свое место. Вратарь на месте. Комтуа тоже)
28.10.2025
Александр Максаков
Молодцы всех с побеДой ! . Вроде настрой , желание , появилось ! ! ! . Ура , Виват , Браво Бис ! .
28.10.2025