Московское «Динамо» нанесло «Шанхай Дрэгонс» пятое поражение подряд

Московское «Динамо» на выезде победило «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.

У бело-голубых дубль оформил Артем Ильенко, еще по голу забили Дилан Сикура, Артем Швец-Роговой и Седрик Пакетт. На счету Максима Джиошвили две результативные передачи. Одну шайбу хозяев отыграл Остин Вагнер.

В начале третьего периода форвард московской команды Максим Комтуа получил дисциплинарный штраф до конца игры за отброс шайбы.

«Шанхай Дрэгонс» потерпел пятое поражение подряд и с 23 очками опустился на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (23 балла) располагается на восьмой строчке.