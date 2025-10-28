«Шанхай Дрэгонс» и «Динамо» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 28 октября. Матч начнется в 19.30 по московскому времени и пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

В прямом эфире игру КХЛ покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Ключевые события и результат игры «Шанхай Дрэгонс» — «Динамо» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Шанхай Дрэгонс» провели 18 матчей и набрали 23 очка, в предыдущем матче китайский клуб уступил «Северстали» (1:4, в гостях). У столичного «Динамо» — 17 матчей и 21 очко, перед выездом в Санкт-Петербург динамовцы обыграли «Спартак» (5:0, в гостях).

Матч «Шанхай Дрэгонс» — «Динамо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс