16 октября, 16:45

«Шанхай Дрэгонс» — «Динамо»: трансляция матча КХЛ онлайн

«Шанхай Дрэгонс» и «Динамо» сыграют в чемпионате КХЛ 16 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Шанхай Дрэгонс», Telegram

«Шанхай Дрэгонс» и «Динамо» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 16 октября. Начало игры на льду «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
16 октября, 19:30. СКА Арена (Санкт-Петербург)
Шанхай Дрэгонс
Динамо М

В прямом эфире встречу показывают онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Шанхай Дрэгонс» — «Динамо» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Шанхай Дрэгонс» провел 14 игр, набрал 20 очков и занимает первое место место на «Западе». У московского «Динамо» 14 игр, 17 очков и шестая строчка в конференции.

Telegram Дзен Max
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
