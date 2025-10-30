«Шанхай Дрэгонс» подписал контракты с нападающими Джозефом и Сафиным

«Шанхай Дрэгонс» заключил контракт с нападающим Троем Джозефом.

Соглашение с 31-летним канадцем рассчитано до конца сезона.

В этом сезоне на его счету 10 матчей за «Сочи», в которых он отметился 2 результативными передачами. Ранее в КХЛ он выступал за «Металлург» и «Ладу».

Также китайская команда подписала просмотровый контракт с форвардом Остапом Сафиным. В этом сезоне на его счету 4 игры за «Адмирал», в которых он не отметился результативными действиями. Ранее в лиге 26-летний Сафин также выступал за «Трактор» и «Ладу».

После 19 матчей «Шанхай» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.