30 октября, 11:29

«Шанхай Дрэгонс» подписал контракты с нападающими Джозефом и Сафиным

Сергей Ярошенко

«Шанхай Дрэгонс» заключил контракт с нападающим Троем Джозефом.

Соглашение с 31-летним канадцем рассчитано до конца сезона.

В этом сезоне на его счету 10 матчей за «Сочи», в которых он отметился 2 результативными передачами. Ранее в КХЛ он выступал за «Металлург» и «Ладу».

Также китайская команда подписала просмотровый контракт с форвардом Остапом Сафиным. В этом сезоне на его счету 4 игры за «Адмирал», в которых он не отметился результативными действиями. Ранее в лиге 26-летний Сафин также выступал за «Трактор» и «Ладу».

После 19 матчей «Шанхай» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: ХК «Шанхай Дрэгонс»
