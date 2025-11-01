«Шанхай Дрэгонс» расторг контракт с защитником Душаком

«Шанхай Дрэгонс» расторг контракт с защитником Джозефом Душаком. Действие соглашения с хоккеистом прекращено по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что Душак расторгнет контракт с клубом и перейдет в «Нефтехимик».

28-летний защитник пополнил состав «Шанхай Дрэгонс» в августе 2025 года, подписав контракт на один год.

В текущем сезоне он набрал 8 (0+8) очков в 16 матчах.

«Шанхайские Драконы» набрали 23 очка в 19 матчах и занимают седьмое место в Западной конференции КХЛ.